新冠肺炎｜張竹君：有兩不相關住客確診大廈　住戶優先檢測 (17:13)

本港由7月5日至今11天，新型冠狀病毒本地個案個案已達238宗，衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（15日）在疫情記者會上表示，由於近日確診個案增加，即使當局已向本地私營機構採購檢測服務，但整體檢測能力仍有限，故會優先向出現最少兩個單位有互不相關住客確診的大廈，派發深喉唾液樣本瓶作新冠病毒檢測；其餘有住客確診的大廈，要稍遲才可獲發樣本瓶，張竹君呼籲市民耐心等待，未獲發樣本瓶作檢測前，相關大廈住客應盡量留在家中。
張竹君表示，明白確診者所住大廈的居民「好擔心」，衛生防護中心亦收到大量查詢，希望中心盡快派發樣本瓶，中心人員已「盡量做緊」，呼籲市民理解。她又說，出現確診個案的屋邨不少住客是長者，他們愛外出散步、飲茶、買餸等，她呼籲這些屋邨的住客、尤其是長者，於未來一兩星期盡量留在家中，減少飲茶、買餸等，有需要時可找子女協助購物，或每次多買一些餸菜，以減少外出次數。張竹君又提醒市民要留意家中長者情況，即使他們沒有明顯的咳嗽等病徵，但若發現他們「與平時不一樣」，都盡早帶長者求醫。
張竹君指出，現時為確診者居住大廈逾2.2萬居民的樣本作新冠病毒檢測，找出31宗確診個案，陽性比率約0.14%，但當中只有小部分人是完全無病徵；對比有病徵者經私家醫生作病毒檢測，尋獲110宗確診；由醫管局轉介的約1萬個檢測當中，更找到400多宗確診個案，陽性比率達4%，顯示在有病徵時作新冠病毒檢測，會較易找出確診者。
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