【Emily Online】71歲蔡堅第五度任醫學會會長 帶領團隊全勝 (17:45)

71歲嘅蔡堅第五度任職醫學會會長，佢同Emily講應該係醫學會一百年歷史以嚟，最年長、連任得最多嘅會長，團隊內同時有年僅26歲的陳子泰，都成為咗醫學會史上最年輕會董。

團隊大獲全勝，蔡堅認為反映業界黃藍壁壘分明，見到業界內黃藍票數大致六四比，但其實自己嘅團隊係人如其名「Unity in Diversity」，有唔同年紀、公家同私家醫生，爭在冇女醫生有啲失色。「票王」鄭志文都話整個團隊勝出因為兩邊立場、理念都好唔同，選民成個陣營咁選，希望嚟緊嘅醫學會更積極介入與醫生相關嘅「突發事件」，好似1、2月嘅封關討論，如果「政治搞醫生」亦會協助受影響嘅業界。

蔡堅就話今個周日（18日）會開第一次會，除咗討論疫情下私家醫生可以點進一步幫手，亦會跟進會唔會有公立醫院醫生早前參加罷工後被清算，可以點幫佢地，同埋會了解宣誓對公立醫生可能造成嘅影響。

醫學會除咗會由蔡堅擔任會長，鄭志文同麥肇敬做副會長，勝出選舉嘅會董仲有陳厚毅、覃天笙、陳子泰、陳以誠、周榮新、何鴻光同紀紹綱。