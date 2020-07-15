24歲補習導師認管有汽油彈原料　求情稱誤入歧途「幸警方挽回」 (19:30)

被告為報稱補習導師殷嘉齊（24歲），原被控一項管有物品意圖損壞他人財產罪及一項管有攻擊性武器罪，指稱他於2019年11月11日在銅鑼灣邊寧頓街及怡和街交界，管有一支鐵棒、一把鎅刀、兩個瓶口塞着紙巾並載有澱粉的玻璃瓶、一瓶消毒火酒、兩罐打火機燃料及一個打火機。被告在開審前承認管有物品意圖損壞他人財產罪，控方遂撤回另一控罪。

辯方求情時表示，被告自幼品學兼優，在公開試取得優異成績，並入讀中文大學醫學院，惟在情緒問題困擾下，先轉至翻譯系，及後退學，現時以兼職教琴及補習為生。辯方又讀出被告親筆信部分內容，被告稱不能接受自己的行為，當時誤入歧途，「幸好警方及時挽回」，現明白暴力不能令社會變好，已深刻明白過錯，不會重蹈覆轍，並對家人感歉意，會盡力報答他們。

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