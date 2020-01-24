港聞

新冠肺炎｜今增19宗確診14屬本地感染　入境處4日3職員染疫　另有37初步確診 (16:34)

衛生防護中心公布，本港今日（15日）新增19宗新型冠狀病毒確診個案，其中14宗屬本地感染，有7宗屬源頭不明。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，另有37宗初步確診個案，有可能於今晚確診。新增本地個案當中，一人是入境處職員，是入境處4日以來第三名確診職員，其父母亦受感染。另外，一名五旬食物環境衛生署女職員確診；爆疫的慈雲山中心薀莎餐廳再有一名廚師確診，其兩名女兒亦染疫。

慈雲山中心薀莎餐廳群組：

．個案1572：44歲女子，慈雲山中心薀莎餐廳廚師，7月10日發病

．個案1587：17歲女子，個案1572的女兒，7月13日發燒、喉嚨痛、腹瀉及頭痛

．個案1588：19歲女子，個案1572的女兒，7月13日發燒、咳及喉嚨痛

（薀莎餐廳群組至今累積8宗確診個案）

其餘與早前確診個案相關的本地個案：

．個案1581：57歲女子，食環署職員，於丈夫（個案1472，通州街公園壁球中心訂場職員）7月13日確診後入住檢疫中心，同日發燒送院

．個案1584：43歲女子，入境處職員，7月11日咳、喉嚨痛及頭痛；與昨確診的入境處男職員（個案1542）在灣仔入境處總部同層上班，兩人的同事要檢疫。女病人的母親（個案1568）昨（14日）已確診，父親（個案1585）今日亦確診

．個案1585：75歲男子，無病徵；是個案1568的丈夫，以及個案1584的父親

．個案1589：21歲男子，7月12日發燒及喉嚨痛；其4名家人早前已確診（個案1556、1564、1565及1566）

7宗源頭不明本地個案：

在源頭不明確診個案當中，一名居於青衣的58歲無業女子曾到卡拉OK；慈正邨一名49歲主婦曾在潛伏期到過教會。詳情：7宗新增確診源頭不明　一婦曾唱K一婦曾到教會

部分初步確診個案：

．36歲海關助理貿易管制主任，詳情：海關助理貿易管制主任初步確診　負責貿易視察證書核查

．伊利沙伯醫院內科病房一名女病人，另外兩名與其同病格的女病人早前已確診

．港泰護老中心有限公司群組相關的一名57歲男子，在港泰爆疫後被送入檢疫中心，其後不適送院

．慈雲山中心薀莎餐廳一名確診員工（個案1569）的3名家人，分別是24歲男子、65歲女子，以及4歲女童

．75歲女子，慈雲山中心翠河餐廳確診收銀員（個案1519）的奶奶

．一名初步確診者曾與慈雲山中心翠河餐廳一名確診食客（個案1484）吃飯

．彩虹匯八坊大家樂確診員工（個案1523）的同事，以及該同事的丈夫

．94歲老翁，是昨確診43歲外傭（個案1533）的僱主

．66歲女子，與禮頓山確診家庭群組（個案1319、1448及1470）相關

．70歲男子，昨確診深水埗北河街街市檔販（個案1557）的丈夫

．81歲男子，昨確診男子（個案1553）的父親

另有多宗初步確診個案仍待衛生防護中心調查。

新冠肺炎 相關報道：

張竹君：有兩不相關住客確診大廈 住戶優先檢測

港泰護老院90歲確診院友今午病逝

港大研究：空氣不流通飛沫傳播可達9.5米

第三波疫情涉逾70食肆【附名單】

首患者有肺積水 氣促咳嗽沒即檢測 伊院爆疫 同病格3人中招

75食肆現確診 陳肇始：或全禁堂食 指疫情多涉小餐廳 7日後檢視禁令

相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎確診 新冠肺炎測試 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 抗疫新階段 衛生防護中心 編輯推介

上 / 下一篇新聞