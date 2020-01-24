新冠肺炎｜今增19宗確診14屬本地感染　入境處4日3職員染疫　另有37初步確診 (16:34)

慈雲山中心薀莎餐廳群組：

．個案1572：44歲女子，慈雲山中心薀莎餐廳廚師，7月10日發病

．個案1587：17歲女子，個案1572的女兒，7月13日發燒、喉嚨痛、腹瀉及頭痛

．個案1588：19歲女子，個案1572的女兒，7月13日發燒、咳及喉嚨痛

（薀莎餐廳群組至今累積8宗確診個案）

其餘與早前確診個案相關的本地個案：

．個案1581：57歲女子，食環署職員，於丈夫（個案1472，通州街公園壁球中心訂場職員）7月13日確診後入住檢疫中心，同日發燒送院

．個案1584：43歲女子，入境處職員，7月11日咳、喉嚨痛及頭痛；與昨確診的入境處男職員（個案1542）在灣仔入境處總部同層上班，兩人的同事要檢疫。女病人的母親（個案1568）昨（14日）已確診，父親（個案1585）今日亦確診

．個案1585：75歲男子，無病徵；是個案1568的丈夫，以及個案1584的父親

．個案1589：21歲男子，7月12日發燒及喉嚨痛；其4名家人早前已確診（個案1556、1564、1565及1566）

7宗源頭不明本地個案：

在源頭不明確診個案當中，一名居於青衣的58歲無業女子曾到卡拉OK；慈正邨一名49歲主婦曾在潛伏期到過教會。詳情：7宗新增確診源頭不明 一婦曾唱K一婦曾到教會

部分初步確診個案：

．36歲海關助理貿易管制主任，詳情：海關助理貿易管制主任初步確診 負責貿易視察證書核查

．伊利沙伯醫院內科病房一名女病人，另外兩名與其同病格的女病人早前已確診

．港泰護老中心有限公司群組相關的一名57歲男子，在港泰爆疫後被送入檢疫中心，其後不適送院

．慈雲山中心薀莎餐廳一名確診員工（個案1569）的3名家人，分別是24歲男子、65歲女子，以及4歲女童

．75歲女子，慈雲山中心翠河餐廳確診收銀員（個案1519）的奶奶

．一名初步確診者曾與慈雲山中心翠河餐廳一名確診食客（個案1484）吃飯

．彩虹匯八坊大家樂確診員工（個案1523）的同事，以及該同事的丈夫

．94歲老翁，是昨確診43歲外傭（個案1533）的僱主

．66歲女子，與禮頓山確診家庭群組（個案1319、1448及1470）相關

．70歲男子，昨確診深水埗北河街街市檔販（個案1557）的丈夫

．81歲男子，昨確診男子（個案1553）的父親

另有多宗初步確診個案仍待衛生防護中心調查。

新冠肺炎 相關報道：

張竹君：有兩不相關住客確診大廈 住戶優先檢測

港泰護老院90歲確診院友今午病逝

港大研究：空氣不流通飛沫傳播可達9.5米

第三波疫情涉逾70食肆【附名單】

首患者有肺積水 氣促咳嗽沒即檢測 伊院爆疫 同病格3人中招

75食肆現確診 陳肇始：或全禁堂食 指疫情多涉小餐廳 7日後檢視禁令