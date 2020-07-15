新冠肺炎｜食肆今起禁晚市堂食　「麥難民」嘆無處容身 (18:45)

深水埗福華街麥當勞昨（14日）只營業至晚上11時。Peter仔（化名）寄居於該麥當勞已經個多月。本身他與兄長同住，惟哥哥去年1月離世，他任職清潔工，日薪350元，未能獨自負擔套房每月4000多元的租金。而深水埗較便宜的「劏房牀位」環境惡劣，沒有窗，也有很多蝨，且十多人共用一個廁所，他唯有開始居無定所的生涯。

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Peter仔說，有一名朋友願意和他合租環境較佳的套房，二人共用一廁，租金約3900元，他打算待友人在本月22日支薪後，二人便能「有瓦遮頭」。怎料政府宣布餐廳停晚市堂食，22日前連麥當勞也未能容身，「覺得政府唔好囉，忽略咗三無嘅人」。

81歲黃婆婆並非無家，但她與子女關係欠佳，子女希望她住老人院，她不願。黃婆婆偶爾會回家，但每每看到一屋物件，便想起子女，故昨夜亦寧願在街上流連，「個心好痛呀，自己麻醉自己。養埋晒忤逆仔女，我心灰意冷啦。」

麥當勞表示，麥當勞理解不同的人可能因各種原因於餐廳逗留，如有需要，餐廳員工會提供相關社會服務機構的聯絡，協助有需要的人。

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