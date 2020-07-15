林朗彥普通襲擊罪脫　裁判官：保安員證供與閉路電視片段好大分別 (16:15)

案件今日開審，林朗彥否認一項普通襲擊罪，受襲保安員出庭作供，但裁判官何俊堯半日內作出裁決，引述保安員的供辭指出，林朗彥當日在立法會大堂內衝至他面前，他離開原地撲向林朗彥，卻被林朗彥撞一下後倒地及被壓住，令他背部疼痛，亦因在地上時壓到右後褲袋的電話而臀部感痛楚。

何官認為其說法與閉路電視片段「好大分別」，並指出片段內看不到林朗彥有撞保安員的動作，反而看見林朗彥與保安員拉扯倒地後，保安員壓在他身上。何官續說，由於閉路電視的質素及距離，無法在片段中看清事件細節，認為單憑觀察影像，更有可能是保安員拉倒林朗彥後自行失足倒地。在不能肯定林朗彥的動作下，何官將把疑點利益歸於被告，裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定林朗彥一項普通襲擊罪名不成立。

林朗彥在庭外表示，很幸運有閉路電視證明他沒有作任何暴力行為，希望執法人員不要再為令他人入罪而強行扭曲事實，又說因案件的進展很突然，未有想到要申請訟費，稍後會與律師研究。

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