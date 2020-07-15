男子遭初戀女友踢頭虐待　女友涉傷人等受審　事主：頭痛心更痛 (16:59)

現年39歲的被告麥凱晴（又名麥嘉雯）否認1項襲擊致造成身體傷害，以及4項有意圖傷人罪，即前年5月至8月多次在跑馬地一大廈襲擊現年32歲男子X。

【16:57】辯方指出，被告被指於前年8月25日以風筒燙X私處，但事實是X當時打算與被告行房，但他有勃起阻礙未能戴上安全套，故X親自以風筒吹向私處，「以風筒熱力協助血液循環」，務求有助勃起。X隨即明言「絕對唔同意」，說「依件事冇發生過，正常男性都唔會咁樣做」，並說「如果我有性功能障礙，我相信我會用買咗嘅偉哥，而唔係咁樣去吹自己」。

辯方又指出，X私處的傷勢並非由被告造成，更稱被告得悉X私處受傷後，替他前往藥房買藥膏。X不同意。

另外，X在盤問下透露，被告行房時要求他「（被告）未到高潮之前唔可以嚟（射精）」，惟X未能滿足此要求，使X「每次都好擔心喺佢高潮之前射」，「有幾次滿足唔到佢所以畀佢打」。審訊明（16日）續。

【16:00】男事主X繼續作供，在辯方盤問下透露遭女友踢頭，「除咗頭好痛，我個心更加痛」。X在庭上哭訴「我第一次識女朋友，估唔到識咗個咁嘅人」。X又說，女友曾因置業問題發脾氣，將戒指掉進馬桶，他徒手取回戒指後卻遭女友用鐵櫈打至頭破血流，惟他堅持不分手，乃因「我唔想咁容易放棄依段關係」。

X在辯方盤問下稱本身沒有勃起障礙，惟他承認曾服用壯陽藥「偉哥」，並說「係被告早前認為我冇拍過拖冇性經驗，好快完事，所以游說我去買」，又說被告性需求高，「唔想再因為滿足唔到佢再畀佢打」，「希望買完偉哥之後滿足到佢」，故在網上購入。

辯方又質疑，X在多次受襲後，為何不與被告分手，甚至繼續與被告同住。X解釋，「我唔想咁容易放棄依段關係，我30歲先拍拖，佢係我第一個女朋友」，又說被告曾承諾不再打他，「我抱住佢會改過，佢會對我好嘅心態」，才繼續與被告交往。