新冠肺炎｜港大研究：空氣不流通飛沫傳播可達9.5米 (14:45)

港大機械工程系建築環境講座教授李玉國及其團隊，與廣州疾控中心、湖南疾控中心、東南大學和中山大學等合作，研究3宗新冠病毒爆發個案。

其中，廣州今年1月有3個不相識的家庭在同一食肆用膳，其中一枱的患者，將病毒傳染給旁邊兩枱的5名食客，最遠傳播至4.6米；團隊其後返回餐廳測試，發現食肆內通風量只有每人每秒0.75至1.02升。

另一個案是一名患者在湖南乘搭巴士和小巴，兩程車共傳染了9人，其中與坐得最遠的患者相隔9.5米，團隊其後發現車上的通風量平均為每人每秒1.7至3.2升。

團隊又研究了「鑽石公主號」郵輪爆發情況，發現大部分患者都是在2月5日、所有乘客返回各自房間內隔離之前感染，而郵輪船艙的通風量要求是每人每秒8升，顯示即使是使用中央冷氣系統，只要通風量達到每人每秒8升，都不會再發生傳播。

市民應避免到通風差食肆用膳

李玉國認為，研究顯示當室内通風量低於每人每秒3升，就有可能導致新冠病毒遠距離空氣傳播，即使相隔1.5米，傳播效果仍等同零距離一樣；團隊估計，通風量達每人每秒8至10升，就可將遠距離空氣傳播的感染風險降低。他說，沒有資料顯示香港不同室內環境的通風量，但若市民在室內聞到另一人的氣味，或顯示該處通風量不足，又建議市民避免到通風不好的食肆用膳。

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