洗車工涉用激光筆照警　被裁襲警等罪不成立 (14:00)

被告林澤光（33歲）被控去年12月15日，在旺角雅蘭中心一期外襲擊警長3236，以及管有一支激光筆，意圖作非法用途。

裁判官黃士翔指出，案中激光筆未有存放在防干擾證物袋內，控方亦沒交代該證物的存放程序，法庭無法肯定該證物是否屬被告當日被搜出的激光筆，亦無法肯定被告管有的激光筆威力如何，以及是否適合用作傷害他人。

黃官表示，被告雖在示威地點管有激光筆，以及在警誡下稱「呀sir玩下啫」、「射下警車啫」，惟法庭仍未能推論被告有傷害他人的意圖，遂裁定被告管有攻擊性武器罪名不成立。

黃官又稱，警長在車內發現一名男子在人群較出位置手持激光筆，惟他只能認出該男子的衣著，未能認出對方的容貌，該男子當時身穿灰色外衣和佩戴黑色眼鏡的打扮亦非特別罕有。雖然控方呈上被告當日被捕時的照片，惟拍照與拘捕時間相差多個小時，法庭無法肯定警長能否正確肯定被告為手持雷射筆的男子，遂裁定被告襲警罪名不成立。

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