消委會．外賣點餐投訴│訂餐逾時未取不獲退款　手搖飲品送抵時滲漏品牌不符 (14:15)

個案1：逾時取餐 不獲退款

投訴人向A公司訂餐外賣自取，因遲到十幾分鐘被取消訂單，要求退款被拒。A公司回應點餐平台協定20分鐘為合理延誤時間，逾時取消訂單不獲退款。

個案2：送抵品牌 與訂單不符

投訴人向B公司訂購手搖飲品，送抵時滲漏，外賣紙袋及杯身商標與下單品牌不符。B公司解釋派送飲品屬訂單品牌副線，營業地址與訂單品牌相同，只願退回部分金額，經消委會調停同意全數退款。

個案3：入錯地址 被拒送餐

投訴人向C公司訂餐時輸入所在地區「荃灣」，付款後1.5小時收到送餐員來電稱餐廳位於「葵芳」，超出範圍拒絕送餐。C公司解釋投訴人未有將送餐地址填入適當欄目，導致送餐員未能掌握，最終同意全數退款。

消委會提醒市民確認訂單前，應再三核對送餐地址，保留訂單截圖，落單後時刻留意來電；自行取餐要留意時限，未能趕及應盡快通知餐廳，作彈性處理。

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