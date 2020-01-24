消委會．運動衣｜15款女士運動內衣排汗快乾度一覽　最短153最長829分鐘 (14:30)

消費者委員會測試15款女士運動內衣，發現各運動內衣樣本由濕透至乾透需時153至829分鐘，以「CW-X」Move Bra需時最短，153分鐘；「Adidas」Don't Rest Bra需時最長，達829分鐘。
排汗快乾度，按最短至最長排序（分鐘）：
CW-X Move Bra HTY087（153分鐘）
Under Armour UA Infinity Mid Sports Bra 1351990-001（210分鐘）
Reebok Puremove Bra EB8182（224分鐘）
Oysho Ribbed Sports Bra 2971/234/518（246分鐘）
Cotton On Strappy Sports Crop 670031-02（253分鐘）
PUMA 4Keeps Bra PM 51891107（262分鐘）
lululemon Energy Bra Long Line LW2AUZS DFSB（267分鐘）
Decathlon KALENJI Running Bra Comfort 302407（346分鐘）
6IXTY 8IGH BR08067（421分鐘）
New Balance NB Pulse Bra AWB61310（523分鐘）
Uniqlo Women Wireless Bra (Active) 414425（539分鐘）
Her Own Words Daily Medium Impact Sports Bra 89309XB452（547分鐘）
H&M Active Medium Support Push Up Effect Sports Bra 740930001（554分鐘）
Nike Swoosh Bra BV3637-010（735分鐘）
Adidas Don't Rest Bra FJ7248（829分鐘）
消委會稱，水分蒸發速度較慢的樣本，其胸墊都較厚，吸水後積存的水分較多，或因而需要較長時間才能乾透。
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