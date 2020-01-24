消委會．除菌掛卡掛章｜除菌掛卡掛章試驗與實用差別大效用存疑　幼童使用或增誤服化學物風險【短片】 (12:27)

消委會指出，今次檢視的「除菌掛卡掛章」樣本普遍使用的有效成分為ClO2，可能會產生有刺激性氣味的二氧化氯化合物，若ClO2濃度較高或會令小童鼻腔、呼吸道、喉嚨和眼睛不適，導致流眼水、咳嗽；若用手接觸該等化學物質後，而未有徹底清潔便進食，或增加誤服化學物質的機會。

消委會提醒市民，切勿單靠除菌掛卡掛章作唯一的防疫措施。要有效預防新冠病毒，應佩戴口罩、經常洗手、使用酒精搓手液，以及恆常清潔環境和物件等。

除菌掛卡掛章產品成疑：

1. 未能證明有效消除病毒

．14款樣本中，有5款未有於限期前向消委會提交產品效能資料，另外9款當中絕大部分未能證明有關產品具有短時間內消除特定病毒或減低病毒感染性的效能

2. 殺菌率效能證明未如其聲稱

．有1款樣本標籤說明「殺菌率達99.9%」，但試驗後發現，對自然菌的平均殺菌率約為85.3%

．有2款樣本試驗時需分別要5支及6支樣本才有消毒作用，但宣傳資料稱只需用1支

3. 以氣味估算是否有釋出ClO2並不科學

．有一款樣本供應商把其產品放在封閉的環境中，氣味可維持35天，並以此作根據在產品標示，打開包裝後可「長效保護35天」

4. 使用限制多

．除菌掛卡掛章一般在外出時使用，但4款樣本標明應避免陽光照射，潮濕及強風均會削弱產品效能，部分樣本更不建議在戶外使用

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