消委會報告．罐頭魚｜9沙甸魚、1鯪魚、2吞拿魚含可致癌污染物【附名單】 (10:57)

消費者委員會檢測市面46款常見罐頭魚樣本，包括7款鯪魚、19款沙甸魚及20款吞拿魚，發現全部含有不同種類和含量的金屬污染物，主要是砷、汞、鎘和鉛。
其中9款沙甸魚樣本、1款鯪魚樣本、2款吞拿魚樣本驗出可致癌污染物多氯聯苯（polychlorinated biphenyls PCBs），包括二噁英樣多氯聯苯或非二噁英樣多氯聯苯。
9款驗出多氯聯苯沙甸魚
．Ramirez Sardines in Natural
．雄雞標 番茄汁沙丁魚
．地捫 Del Monte Sardines in Teriyaki Sauce
．Hagoromo Canned Sardine
．尊西 John West Sardines in Brine
．樂魚牌 茄汁沙丁魚
．Tesco 鹽水浸沙甸魚
．Diverxu TAPAS Small Sardines in Olive Oil 7/10
．古龍牌 茄汁沙丁魚
1款驗出多氯聯苯鯪魚樣本
珠江橋牌 梅菜鯪魚
2款驗出多氯聯苯吞拿魚樣本
．美味牌 礦泉水浸吞拿魚
．Ortiz White Tuna Fillets in Olive Oil
消委會稱，長期每日進食超出可容忍多氯聯苯攝入量才有健康風險，消費者毋須過分擔心。