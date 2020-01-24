消委會．氣墊粉底│氣墊粉底含重金屬　3款鎘含量超德規限　4樣本防腐欠佳【附名單】 (11:30)

氣墊粉底是女士常用化妝品，消委會測試30款氣墊粉底，發現逾半氣墊粉底存健康風險。16款樣本檢出重金屬鎘及／或鉛，其中3款樣本鎘含量超出德國指引規限，攝入過量鎘會增加患腎臟疾病及令骨骼脆弱的風險；鉛則有毒性，對神經系統、血液、肝臟和腎臟皆有影響。另有4款樣本防腐能力欠佳，或會導致皮膚過敏。消委會提醒，使用氣墊粉底前宜仔細檢查產品，用後亦應徹底卸妝，以及清潔氣墊粉撲。