消委會．氣墊粉底│氣墊粉底含重金屬　3款鎘含量超德規限　4樣本防腐欠佳【附名單】 (11:30)

氣墊粉底是女士常用化妝品，消委會測試30款氣墊粉底，發現逾半氣墊粉底存健康風險。16款樣本檢出重金屬鎘及／或鉛，其中3款樣本鎘含量超出德國指引規限，攝入過量鎘會增加患腎臟疾病及令骨骼脆弱的風險；鉛則有毒性，對神經系統、血液、肝臟和腎臟皆有影響。另有4款樣本防腐能力欠佳，或會導致皮膚過敏。消委會提醒，使用氣墊粉底前宜仔細檢查產品，用後亦應徹底卸妝，以及清潔氣墊粉撲。
3款鎘含量超出德國指引規限的氣墊粉底（牌子／產品／聲稱來源地／大約售價）
‧雪花秀／緻美無瑕氣墊粉底液 自然色（粉色）／韓國／$450
‧Laneige／BB Cushion Whitening No.21 Beige／韓國／$310
‧Dior／Diorsnow Perfect Light Perfect Glow Cushion 010／韓國／$550
4款防腐能力欠佳的氣墊粉底
‧Bobbi Brown／Skin Foundation Cushion Compact Light／韓國／$410
‧Miniso／Shiyokubutsu From Natural Plants Moisture Cushion Makeup Base／中國／$45
‧Max Factor／Miracle Aqua Brightening BB Cushion OB-2／中國／$218
‧Estee Lauder／Double Wear Cushion BB All Day Wear Liquid Compact 1W1 BONE／日本／$390
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