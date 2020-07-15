民主派初選｜民主動力公布最終點票結果 (17:20)

【17:20】民主動力今（15日）下午公布民主派初選最終點票結果。
香港島 選區
有效電子選票數目︰88,688
有效紙張選票數目︰1739
無效紙張選票數目︰48
有效選票數目︰90,427
候選人得票︰
1) 許智峯 28,189
2) 袁嘉蔚 19,844
3) 梁晃維 14,743
4) 鄭達鴻 11,090
5) 徐子見 7974
6) 楊雪盈 5707
7) 彭卓棋 2880
總數 90,427
九龍西 選區
有效電子選票數目︰75,871
有效紙張選票數目︰5150
無效紙張選票數目︰143
有效選票數目︰81,021
候選人得票︰
1) 岑子杰 25,670
2) 張崑陽 16,992
3) 毛孟靜 9308
4) 何啟明 7791
5) 馮達浚 7671
6) 劉偉聰 6295
7) 黃碧雲 4718
8) 劉澤鋒 1426
9) 安德里 1150
總數 81,021
九龍東 選區
有效電子選票數目︰87,646
有效紙張選票數目︰4576
無效紙張選票數目︰221
有效選票數目︰92,222
候選人得票︰
1) 黃之鋒 31,398
2) 譚文豪 23,244
3) 李嘉達 15,194
4) 譚得志 10,980
5) 胡志偉 10,421
6) 施德來 985
總數 92,222
新界西 選區
有效電子選票數目︰171,855
有效紙張選票數目︰4682
無效紙張選票數目︰39
有效選票數目︰176,537
候選人得票︰
1) 朱凱廸 49,901
2) 張可森 35,513
3) 黃子悅 22,911
4) 伍健偉 20,525
5) 尹兆堅 18,608
6) 郭家麒 13,354
7) 吳敏兒 10,860
8) 譚凱邦 4865
總數 176,537
區議會（第二）功能界別
有效電子選票數目：509,701
有效紙張選票數目：20,279
無效紙張選票數目：分散在地區選票中，不作統計
有效選票數目：529,980
候選人得票：
1) 鄺俊宇：268,630
2) 岑敖暉：129,074
3) 王百羽：71,706
4) 涂謹申：49,991
5) 李予信：10,579
總數 529,980
衛生服務界 功能界別
有效電子選票數目︰3281
有效紙張選票數目︰0
無效紙張選票數目︰0
有效選票數目︰3281
候選人得票︰
1) 余慧明 2493
2) 劉凱文 516
3) 李國麟 218
4) 袁偉傑 54
總數 3281
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