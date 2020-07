特朗普於白宮記者會表示,《香港自治法案》為美國政府強而有力的新工具,讓摧毁香港自由的個人與實體承擔責任;香港將與中國內地受同等對待,美國將不會對港出口敏感技術。他又說,香港的自由及權利被奪走,將在自由市場失去競爭力,相信不少人會離開香港。

根據法案,位列制裁名單者可被凍結資產及拒絕入境,與被制裁者有業務往來的金融機構將同被制裁。

[特朗普白宮講話相關片段]

President @realDonaldTrump just signed legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong. pic.twitter.com/1BEiGyejYh

— The White House (@WhiteHouse) July 14, 2020