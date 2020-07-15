新冠肺炎｜第三波疫情涉逾70食肆【附名單】 (08:30)

本港7月以來爆發第三波新型冠狀病毒疫情，涉及港九新界數十間食肆，部分食肆更爆發群組感染，包括坪石邨彬記粥麵美食、佐敦新發茶餐廳，以及慈雲山中心多間餐廳等。本報根據衛生防護中心資料，整合7月以來確診者曾到訪食肆，涉及超過70間。
○黃大仙、彩虹、鑽石山（15間）
慈雲山中心翠河餐廳（涉9宗確診）
慈雲山中心薀莎餐廳（涉6宗確診）
慈雲山中心百匯軒（涉7宗確診）
慈雲山中心阮蘭坊（涉1宗確診）
慈華大廈西川風味餐廳（涉2宗確診）
彩雲商場彩龍皇宮大酒樓（涉2宗確診）
彩雲商場麥當勞（涉1宗確診）
彩虹匯八坊大家樂（涉2宗確診）
毓華里12-14號時代冰室（涉2宗確診）
現崇山商場大自然素食（涉1宗確診）
荷里活廣場麥當勞（涉1宗確診）
黃大仙中心南館金記冰室（涉1宗確診）
黃大仙中心南館意八餐廳（涉1宗確診）
龍池徑60號A新志興至尊燒鵝大王（涉1宗確診）
牛池灣街市熟食中心德利餐廳（涉1宗確診）
○觀塘（6間）
坪石邨玉石樓彬記粥麵美食（涉10宗確診）
坪石邨商場富港酒家（涉1宗確診）
觀塘廣場龍寶酒家（涉1宗確診）
牛頭角定富街4-24號豬嘜車仔麵（涉1宗確診）
創紀之城五期（apm）但馬屋（涉1宗確診）
彩盈商場銀龍粥麵餐廳（涉1宗確診）
○九龍城（3間）
衙前圍道56-58號順興餐廳（涉1宗確診）
土瓜灣大廈譚仔三哥米線（涉1宗確診）
黃埔天地百合苑商場譚仔三哥米線（涉1宗確診）
○油尖旺（15間）
佐敦文英街26-28號新發茶餐廳（涉8宗確診）
佐敦文蔚街17-19號慶豐燒鵝餐廳小廚（涉1宗確診）
佐敦文蔚街24號新華寶城餐廳（涉1宗確診）
佐敦恆豐中心大食代（涉1宗確診）
佐敦怡興閣維亞軒餐廳（涉1宗確診）
旺角道30-36號麥當勞（涉1宗確診）
旺角朗廷軒火水爐冰室火鍋（涉1宗確診）
旺角瓊華中心牛大人台灣火鍋（涉1宗確診）
尖沙嘴海港城Shake Shack（涉1宗確診）
尖沙嘴國際廣場（iSquare）燒肉牛蔵（涉1宗確診）
尖沙嘴新港中心鼎泰豐（涉1宗確診）
尖沙嘴美麗華廣場一期麵屋一平安（涉1宗確診）
太子道108-118號康寧大廈地下A及B舖大家樂（涉1宗確診）
大角嘴新興鋼具商業大廈鵝皇館（涉1宗確診）
大角嘴新九龍廣場名苑酒家（涉1宗確診）
○深水埗（4間）
中央飯店（涉2宗確診）
欽州街94號黃金商場潮福蒸氣火鍋（涉1宗確診）
福華街104號圓方餃子粥麵（涉1宗確診）
基隆街298號囍八方餃子麵館（涉1宗確診）
○沙田（10間）
禾輋廣場金百滬（涉2宗確診）
瀝源商場富東閣海鮮酒家（涉2宗確診）
京瑞廣場2期譚仔雲南米線（涉1宗確診）
京瑞廣場1期豐鍋雞煲（涉1宗確診）
水泉澳廣場太子燒味餐廳（涉1宗確診）
水泉澳廣場麥當勞（涉1宗確診）
馬鞍山廣場Beans Be Water（涉1宗確診）
新翠商場Pizza Hut（涉1宗確診）
新城市中央廣場荳子（涉1宗確診）
希爾頓中心譚仔三哥米線（涉1宗確診）
○將軍澳（6間）
都會駅唐記包點（涉1宗確診）
彩明商場茶魚飯后（涉1宗確診）
將軍澳中心（商場）金田家（涉1宗確診）
新都城中心一期大快活（涉1宗確診）
東港城壹匯中菜廳（涉1宗確診）
天晉匯名苑酒家（涉1宗確診）
○屯門（2間）
內河碼頭建榮飯堂（涉4宗確診）
屯門市中心定食8（涉2宗確診）
○荃灣（3間）
嘉達環球中心陶源酒家（涉1宗確診）
麗城薈三期皇庭匯（涉1宗確診）
荃灣廣場牛涮鍋（涉1宗確診）
○葵青（2間）
青衣城2小食快綫（涉1宗確診）
華星工業大厦金沙餐廳（涉1宗確診）
○灣仔、銅鑼灣（5間）
勝華樓凡高廚房（涉1宗確診）
希慎廣場一風堂（涉1宗確診）
銅鑼灣廣場極尚大喜屋日本料理（涉1宗確診）
盧押道5號 Feather & Bone（涉1宗確診）
利舞臺廣場玉桃軒（涉1宗確診）
○東區（1間）
鰂魚涌華蘭路12A-12H號男女煮角（涉1宗確診）
○中西區（1間）
上環聚點坊點心專門店（涉4宗確診）
○離島（1間）
東涌東薈城元氣壽司（涉1宗確診）
註：上述食肆為7月以來確診者曾到訪食肆；所涉患者數目只計算去過相關食肆的患者數目，未計算第二代及之後的傳播
資料來源：衛生防護中心（截至7月14日）
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