新冠肺炎｜第三波疫情涉逾70食肆【附名單】 (08:30)

○黃大仙、彩虹、鑽石山（15間）

慈雲山中心翠河餐廳（涉9宗確診）

慈雲山中心薀莎餐廳（涉6宗確診）

慈雲山中心百匯軒（涉7宗確診）

慈雲山中心阮蘭坊（涉1宗確診）

慈華大廈西川風味餐廳（涉2宗確診）

彩雲商場彩龍皇宮大酒樓（涉2宗確診）

彩雲商場麥當勞（涉1宗確診）

彩虹匯八坊大家樂（涉2宗確診）

毓華里12-14號時代冰室（涉2宗確診）

現崇山商場大自然素食（涉1宗確診）

荷里活廣場麥當勞（涉1宗確診）

黃大仙中心南館金記冰室（涉1宗確診）

黃大仙中心南館意八餐廳（涉1宗確診）

龍池徑60號A新志興至尊燒鵝大王（涉1宗確診）

牛池灣街市熟食中心德利餐廳（涉1宗確診）

○觀塘（6間）

坪石邨玉石樓彬記粥麵美食（涉10宗確診）

坪石邨商場富港酒家（涉1宗確診）

觀塘廣場龍寶酒家（涉1宗確診）

牛頭角定富街4-24號豬嘜車仔麵（涉1宗確診）

創紀之城五期（apm）但馬屋（涉1宗確診）

彩盈商場銀龍粥麵餐廳（涉1宗確診）

○九龍城（3間）

衙前圍道56-58號順興餐廳（涉1宗確診）

土瓜灣大廈譚仔三哥米線（涉1宗確診）

黃埔天地百合苑商場譚仔三哥米線（涉1宗確診）

○油尖旺（15間）

佐敦文英街26-28號新發茶餐廳（涉8宗確診）

佐敦文蔚街17-19號慶豐燒鵝餐廳小廚（涉1宗確診）

佐敦文蔚街24號新華寶城餐廳（涉1宗確診）

佐敦恆豐中心大食代（涉1宗確診）

佐敦怡興閣維亞軒餐廳（涉1宗確診）

旺角道30-36號麥當勞（涉1宗確診）

旺角朗廷軒火水爐冰室火鍋（涉1宗確診）

旺角瓊華中心牛大人台灣火鍋（涉1宗確診）

尖沙嘴海港城Shake Shack（涉1宗確診）

尖沙嘴國際廣場（iSquare）燒肉牛蔵（涉1宗確診）

尖沙嘴新港中心鼎泰豐（涉1宗確診）

尖沙嘴美麗華廣場一期麵屋一平安（涉1宗確診）

太子道108-118號康寧大廈地下A及B舖大家樂（涉1宗確診）

大角嘴新興鋼具商業大廈鵝皇館（涉1宗確診）

大角嘴新九龍廣場名苑酒家（涉1宗確診）

○深水埗（4間）

中央飯店（涉2宗確診）

欽州街94號黃金商場潮福蒸氣火鍋（涉1宗確診）

福華街104號圓方餃子粥麵（涉1宗確診）

基隆街298號囍八方餃子麵館（涉1宗確診）

○沙田（10間）

禾輋廣場金百滬（涉2宗確診）

瀝源商場富東閣海鮮酒家（涉2宗確診）

京瑞廣場2期譚仔雲南米線（涉1宗確診）

京瑞廣場1期豐鍋雞煲（涉1宗確診）

水泉澳廣場太子燒味餐廳（涉1宗確診）

水泉澳廣場麥當勞（涉1宗確診）

馬鞍山廣場Beans Be Water（涉1宗確診）

新翠商場Pizza Hut（涉1宗確診）

新城市中央廣場荳子（涉1宗確診）

希爾頓中心譚仔三哥米線（涉1宗確診）

○將軍澳（6間）

都會駅唐記包點（涉1宗確診）

彩明商場茶魚飯后（涉1宗確診）

將軍澳中心（商場）金田家（涉1宗確診）

新都城中心一期大快活（涉1宗確診）

東港城壹匯中菜廳（涉1宗確診）

天晉匯名苑酒家（涉1宗確診）

○屯門（2間）

內河碼頭建榮飯堂（涉4宗確診）

屯門市中心定食8（涉2宗確診）

○荃灣（3間）

嘉達環球中心陶源酒家（涉1宗確診）

麗城薈三期皇庭匯（涉1宗確診）

荃灣廣場牛涮鍋（涉1宗確診）

○葵青（2間）

青衣城2小食快綫（涉1宗確診）

華星工業大厦金沙餐廳（涉1宗確診）

○灣仔、銅鑼灣（5間）

勝華樓凡高廚房（涉1宗確診）

希慎廣場一風堂（涉1宗確診）

銅鑼灣廣場極尚大喜屋日本料理（涉1宗確診）

盧押道5號 Feather & Bone（涉1宗確診）

利舞臺廣場玉桃軒（涉1宗確診）

○東區（1間）

鰂魚涌華蘭路12A-12H號男女煮角（涉1宗確診）

○中西區（1間）

上環聚點坊點心專門店（涉4宗確診）

○離島（1間）

東涌東薈城元氣壽司（涉1宗確診）

註：上述食肆為7月以來確診者曾到訪食肆；所涉患者數目只計算去過相關食肆的患者數目，未計算第二代及之後的傳播

資料來源：衛生防護中心（截至7月14日）