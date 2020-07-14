新冠肺炎｜伊院內科同一病格3病人確診　袁國勇：經空氣傳播風險低 (22:22)

龍振邦稱，同一病房其餘病人已接受鼻液測試，職員亦已接受深喉唾液或鼻液測試，已有結果者全部對新冠病毒呈陰性。

袁國勇：92歲病人觸摸物品 或令病毒污染環境

袁國勇到伊院視察後稱，根據初步流行病學調查，是次事件最大問題是社區爆發嚴重，社區疫症壓力大，令部分病徵不明顯的病人進入醫院而未被發覺，是次伊院3名確診病人中，首名92歲病人因本身有心臟問題及肺積水、氣促及咳的病徵被當成是心臟問題，未獲即時安排接受病毒測試，留在普通病房一段時間；加上病人感氣促時可能會拉下口罩呼吸，她本身可撐着拐杖步行，觸摸到其他病人的牀欄、枱等，都可能令病毒污染環境，傳染他人。他建議，病人若來自老人院或接觸過慈雲山區的人，即使無明顯病徵，都應該接受新冠病毒檢測。

龍振邦補充，病房內首名確診的92歲女病人，病牀位於走廊旁第二張牀，第二名病人的病牀近窗，第三名病人的病牀則在確診病人對面。袁國勇表示，相信涉事病房已爆發新冠病毒感染，由於第二及第三名確診病人的「病毒數值」（CT value）低，故相信她們是剛受感染，把病毒傳予其他人的機率低。

【20:13】衛生防護中心今日（14日）公布，伊利沙伯醫院內科病房同一病格有兩名女病人確診感染新型冠狀病毒。本報從3個獨立消息渠道獲悉，涉事病格再多一名女患者驗出對病毒呈陽性反應。

涉事病格較早時已有兩名女病人染疫，分別為昨日確診（13日）的92歲女病人（個案1513），以及在其斜對面牀位的77歲婦人（個案1563）。

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