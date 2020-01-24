新冠肺炎｜增24宗源頭不明本地個案　兩與入境處相關　北河街慈雲山兩街市檔販染疫 (19:18)

與入境處相關的兩宗個案：

．個案1542：38歲男子，在灣仔入境事務大樓14及16樓負責後勤工作；7月10日最後一天上班，同日發燒及咳。其一名女同事今日初步確診，兩人同層工作但「無乜接觸」，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會派員到病人的辦公室進行流行病學調查

．個案1568：72歲女子，是初步確診入境處女職員的母親；居於粉嶺，7月13日發燒

相關報道：今增48宗確診40宗屬本地感染 24宗源頭不明 再有入境處職員初步確診

兩個感染源頭不明的家庭群組：

．個案1523：61歲女子，居於牛池灣彩雲（一）邨長波樓，在彩虹匯八坊的大家樂工作；7月7日喉嚨痛、流鼻水及發燒；個案1544（84歲男子）是其丈夫

．個案1556、1564、1565及1566：個案1556是77歲男子，7月7日發燒、咳及流鼻水，是家中最早發病的一人，平日會在慈雲山住所附近散步；個案1564是其69歲妻子，7月12日喉嚨痛；個案1565是個案1556和1564的50歲女兒，7月11日喉嚨痛及發燒；個案1566是個案1556和1564的19歲孫兒，7月11日喉嚨痛

其餘源頭不明本地個案：

．個案1553：43歲女子，外籍勞工，平日在牛池灣街市買餸，7月8日發燒及喉嚨痛；其家人有不適，已送往接受新型冠狀病毒檢測

．個案1539：27歲男子，居於慈雲山慈樂邨樂誠樓，7月10日發燒、喉嚨痛及流鼻水

．個案1540：56歲男子，在元朗廣場任職顧客服務工作，7月12日發燒

．個案1541：78歲男子，地盤及裝修工人，在觀塘的私人屋苑工作

．個案1543：83歲女子，居於葵涌石蔭東邨，平日只在住所樓下散步，7月11日發燒、咳及流鼻水

．個案1546：62歲男子，居於屯門寶田邨，平日會在住所附近用膳及散步，7月10日咳、喉嚨痛及流鼻水

．個案1547：46歲男子，地盤工人，在西九龍的博物館工作，7月11日喉嚨痛及頭痛

．個案1548：77歲女子，清潔工，7月12日發燒

．個案1549：27歲男子，在彩雲邨伴月樓基督教靈實協會庇護工場工作，7月8日最後一天上班，7月11日咳及腹瀉。張竹君表示，會派員到病人工作的庇護工場派發深喉唾液樣本瓶，以為相關者作病毒檢測

．個案1553：37歲女子，居於鑽石山富山邨，從事文職工作，7月12日發燒

．個案1555：90歲女子，居於慈雲山慈正邨正康樓，無病徵；張竹君表示，病人平日會光顧慈雲山中心麥當勞，以及爆疫的翠河餐廳和薀莎餐廳，但將她列為源頭不明本地個案

．個案1557：70歲女子，居於深水埗，是北河街街市檔販，7月7日咳及流鼻水；一名昨日（13日）確診的70歲女子，曾於7月7日到過北河街街市及熟食中心

．個案1558：66歲男子，居於西貢，曾光顧將軍澳新都城海港酒家

．個案1559：71歲男子，7月12日喉嚨痛

．個案1562：77歲男子，居於慈雲山慈康邨康德樓，平日在附近散步及飲茶，7月10日發燒、流鼻水及呼吸困難

．個案1570：71歲女子，在慈雲山街市賣菜。張竹君表示，當局早前已慈雲山街市派發深喉唾液樣本瓶，並請當局派員到場大清洗

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