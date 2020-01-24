新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院83歲女病人確診　曾拉低口罩打噴嚏　護士臉被噴中病毒檢測陰性 (19:50)

劉家獻說，確診女病人7月9日入住瑪嘉烈醫院心臟科病房，接受心臟血管造影檢查，其間沒麻醉及沒進行高風險程序。她於7月10日出院，7月11日咳嗽及流鼻水，到北葵涌普通科門診診所看醫生；7月12日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，發燒至攝氏37.7度，新冠病毒檢測陽性。14名與其同一病格的病人列為緊密接觸者，須接受檢疫，其中8人已入住隔離病房，醫管局已通知衛生防護中心追蹤其餘6名已出院病人。

另外，劉家獻表示，昨日（13日）一名曾捐血者確診新冠病毒（個案1509），其捐出的血小板於7月9日輸給一名伊利沙伯醫院病人，該病人目前沒任何不良反應，新冠病毒檢測亦呈陰性。

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