新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院83歲女病人確診　曾拉低口罩打噴嚏　護士臉被噴中病毒檢測陰性 (19:50)

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今午（14日）於新型冠狀病毒疫情記者會表示，瑪嘉烈醫院一名確診的83歲心臟科女病人（個案1543），她打噴嚏時拉低了口罩，並噴中一名急症科病房護士的臉部，雖然護士當時有戴口罩，但經評估後列為緊密接觸者，須入住檢疫中心，護士已接受病毒檢測，暫時呈陰性；另有14名同一病格病人列為緊密接觸者。
劉家獻說，確診女病人7月9日入住瑪嘉烈醫院心臟科病房，接受心臟血管造影檢查，其間沒麻醉及沒進行高風險程序。她於7月10日出院，7月11日咳嗽及流鼻水，到北葵涌普通科門診診所看醫生；7月12日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，發燒至攝氏37.7度，新冠病毒檢測陽性。14名與其同一病格的病人列為緊密接觸者，須接受檢疫，其中8人已入住隔離病房，醫管局已通知衛生防護中心追蹤其餘6名已出院病人。
另外，劉家獻表示，昨日（13日）一名曾捐血者確診新冠病毒（個案1509），其捐出的血小板於7月9日輸給一名伊利沙伯醫院病人，該病人目前沒任何不良反應，新冠病毒檢測亦呈陰性。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕醫院管理局 劉家獻 瑪嘉烈醫院 心臟科病人 心臟血管造影檢查 打噴嚏 拉低口罩 新冠肺炎 新冠肺炎確診 新冠肺炎測試 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 抗疫新階段 編輯推介