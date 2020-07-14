新冠肺炎｜社聯調查：九成非資助社福機構近半年收入急降 (20:05)

社聯於3月24日至4月6日，以問卷形式訪問110間沒有接受政府恆常資助的非資助機構。調查顯示，逾九成受訪社福機構在過去半年（2019年10月至2020年3月）收入急劇下降，近五成機構預料，2019年10月至2020年9月的收入將較去年同期大幅下滑達四至八成。另外，約四成六（46.4%）受訪者機構預料服務受眾人次將減少達兩成一至六成；約兩成六（26.4%）表示服務受眾人次將銳減達六成一至八成或更多。

社聯指出，「匯豐香港社區夥伴計劃2020」今年倍增撥款至3600萬元，支援本地社福機構，透過70個社區資助項目，為弱勢社群提供即時援助，預料服務受惠對象達63萬人。社聯行政總裁蔡海偉表示，疫情下期望社福機構得到政府及撥款團體繼續支持，並以靈活運作模式為弱勢社群繼續提供服務。

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