新冠肺炎｜社聯調查：九成非資助社福機構近半年收入急降 (20:05)

本港新型冠狀病毒疫情迅速擴散，衝擊本港經濟，社福機構營運亦受影響。香港社會服務聯會一項有關疫情對本地非資助社會服務及機構影響的調查發現，逾九成受訪社福機構過去半年收入急降，逾七成受訪機構預料服務受眾數目因此減少兩至八成。
社聯於3月24日至4月6日，以問卷形式訪問110間沒有接受政府恆常資助的非資助機構。調查顯示，逾九成受訪社福機構在過去半年（2019年10月至2020年3月）收入急劇下降，近五成機構預料，2019年10月至2020年9月的收入將較去年同期大幅下滑達四至八成。另外，約四成六（46.4%）受訪者機構預料服務受眾人次將減少達兩成一至六成；約兩成六（26.4%）表示服務受眾人次將銳減達六成一至八成或更多。
社聯指出，「匯豐香港社區夥伴計劃2020」今年倍增撥款至3600萬元，支援本地社福機構，透過70個社區資助項目，為弱勢社群提供即時援助，預料服務受惠對象達63萬人。社聯行政總裁蔡海偉表示，疫情下期望社福機構得到政府及撥款團體繼續支持，並以靈活運作模式為弱勢社群繼續提供服務。
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