民主派初選｜黃碧雲認落敗棄選立法會選舉　冀新世代回應時代怒吼 (17:59)

黃碧雲在6名民主黨議員陪同下見記者，包括黨主席胡志偉，黨友涂謹申、尹兆堅等。黃碧雲形容過去的工作是其「一生中最高的榮譽」，承認落敗是其個人失誤所致，她稱過往的工作不是事事完美，但已全力以赴，又重提處理公屋鉛水等政績。

黃碧雲認為在此大氣候下，市民或期望參選人有較鮮明的抗爭形象，民生、政策的考慮放輕，稱自己是學者出身，或不完全符合選民對抗爭的期望。

黃碧雲稱初選是一場「最艱苦的戰役」，自己和團隊都深受壓力，但她稱現時心情平靜、坦然，重申民主派沒有條件分裂，冀「新世代能回應時代的怒吼」。

在超級區議會的初選中，涂謹申在5位參選人中排名第四，他稱有信心在9月立法會選舉中取得較好的成績，認為民主黨可在爭取過半議席中（35+）作出貢獻。胡志偉認為，目前最大目標是爭取35+，待完成大選後，民主黨會再研究如何應對新的政治格局。

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