保就業計劃｜保就業第四批名單　國泰航空獲逾4.5億元補貼　仁安醫院、UNIQLO、一田獲資助【附公司單】 (18:09)

政府今日（14日）公布「保就業」計劃第四批已領取工資補貼的僱主名單，涉及約1.1萬名僱主，工資補貼額合共約62.7億元，承諾受薪僱員人數約27萬。上月獲港府破天荒斥資292.2億元拯救的國泰航空，獲得逾4.5億元「保就業」補貼，連同其他相關公司合共獲逾5.19億元。另外，仲量聯行物業管理及中國海外建築有限公司分別獲逾億元，仁安醫院及連鎖時裝店UNIQLO分別獲逾4000萬元補貼。
部分獲逾千萬元補貼的公司：
．國泰航空有限公司
Cathay Pacific Airways LTD
補貼金額：458,206,656元
承諾受薪僱員人數： 17703
．國泰航空飲食服務(香港)有限公司
Cathay Pacific Catering Services (HK) Limited
補貼金額：43,874,616元
承諾受薪僱員人數： 1590
．國泰航空服務有限公司
Cathay Pacific Services Limited
補貼金額：17,319,867元
承諾受薪僱員人數： 646
．啟勝管理服務有限公司
Kai Shing Management Services Limited
補貼金額：136,559,307
承諾受薪僱員人數：5780
．仲量聯行物業管理有限公司
Jones Lang Lasalle Management Services Limited
補貼金額：118,978,020
承諾受薪僱員人數：4804
．中國海外建築有限公司
China Overseas (Hong Kong) Limited
補貼金額：100,701,141元
承諾受薪僱員人數：3750
．仁安醫院有限公司
Union Medical Centre Ltd
工資補貼金額：47,100,408元
承諾受薪僱員人數：1869
．UNIQLO Hong Kong, Limited
工資補貼金額：44,900,910元
承諾受薪僱員人數：3225
．安永會計師事務所
Ernst & Young
補貼金額：32,477,916元
承諾受薪僱員人數：1,238
．一田有限公司
Yata Limited
工資補貼金額：29,777,724元
承諾受薪僱員人數：1197
．無印良品（香港）有限公司
Muji (Hong Kong) Co., Ltd.
補貼金額：16,491,090元
承諾受薪僱員人數：681
．孖士打律師行
Mayer Brown
補貼金額：16,563,837元
承諾受薪僱員人數：644
．寶馬汽車（香港）有限公司
B M W Concessionaires （HK） LTD
補貼金額：14,352,009元
承諾受薪僱員人數：523
保就業計劃 相關報道：
保就業第四批名單公布 1.1萬名僱主獲62.7億元補貼【附名單】
中原地產獲逾1.15億補貼 TVB、美聯、莎莎第三批上榜【附表】（7月6日）