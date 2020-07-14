新冠肺炎｜77歲婦染疫　曾與92歲確診者伊院同病房對面牀 (17:32)

另外，該名92歲女病人的71歲兒子今日亦確診（個案1545），他居於深水埗，無病徵。

個案1563詳情：

77歲婦人，於伊利沙伯醫院留院時，曾處於確診92歲女病人的對面牀；無病徵。

患者本身住在「伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院」，6月28日跌傷送往伊院，7月2日出院，但當晚因血壓高再入院，控制情況後於7月12日轉送樂富的香港佛教醫院，當時對新型冠狀病毒呈陰性；當局得悉個案1513確診後，安排個案1563返回伊院接受隔離，再次檢測發現其對新型冠狀病毒呈陽性。香港佛教醫院4名同病格病人會安排隔離。

患者曾於潛伏期內，在本身入住的護老院逗留約半日，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心會派員到該護老院觀察。

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