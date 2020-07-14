新冠肺炎｜黃大仙區李求恩紀念中學如期辦入學試　校方：10多人缺考 (16:55)

今年各中學可選擇是否舉行「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1），在新蒲崗的李求恩紀念中學今日（14日）如期進行測驗。校方稱，今日約10多名學生缺席測驗，佔整體中一新生約一成。校長賴炳華說，學校需以Pre-S1了解新生學習水平，故學校昨日（13日）開會討論後決定如常舉行測驗。
教育局指出，今年共157所學校不參加測驗，仍有253所學校如期在今日進行測驗，佔所有中學約六成。
李求恩紀念中學位於新型冠狀病毒肺炎確診個案較多的黃大仙區，該校今日按計劃舉行Pre-S1。校長賴炳華說，中一新生來自不同小學，有需要評估他們的學習水平，讓教師調適下學年教學進度。而校方加強防疫，包括昨日外聘公司清潔消毒考試課室，今日亦加開3個課室，確保學生應考時保持社交距離。
校方指出，今日有學生因擔心疫情而告假，亦有學生趁暑假回內地而未能到校測驗，共10多人缺席，校方將按他們的小學成績而分班。
居於黃大仙區的黃太到校接考完Pre-S1的女兒，她說擔心疫情，但「考分班試一定要出來」，唯有平時減少不必要外出，減低感染風險。施先生的兒子今日亦考Pre-S1，因應疫情他吩咐兒子隨身帶備消毒搓手液。他說相信校方做足防疫措施，讓學生保持安全距離下考試，料疫情下應考並無問題。
新冠肺炎 相關報道：
今增48宗確診40宗屬本地感染 24宗源頭不明 再有入境處職員初步確診
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎確診 新冠肺炎測試 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 抗疫新階段 中一入學前香港學科測驗 中一入學試 升中 李求恩紀念中學 黃大仙 編輯推介