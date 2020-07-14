女子疑不滿男友牀上表現置業有分歧　涉風筒燙下體滾水淥大腿施襲 (16:10)

現年39歲的被告麥凱晴（又名麥嘉雯）否認一項襲擊致造成身體傷害，以及4項有意圖傷人罪，控罪指稱她於2018年5月至8月期間多次襲擊男子X。

男事主X今日隔着屏風出庭作供，他透露自己大學計算機科學系一級榮譽畢業，2018年4月參加「極速約會」認識被告，兩人不久後便成為戀人，X遷至被告的跑馬地寓所同居，又曾討論結婚，見過雙方家長及試婚紗。此前X從未試過拍拖。

X供稱，直至與被告初次性交前，兩人相處正常，惟被告後來不滿X「好快完事」，便開始襲擊他及撼其頭部向牆。X表示「非常之痛」，又說「我已經喊哂口，同佢講唔應該係咁」，惟他沒有還手或用身體阻止被告施襲。

X又透露，他認識被告前已打算購入日出康城一個物業，以及向姑姐借款230萬元支付首期。X稱被告曾指摘他「冇問過佢（被告）就簽借據」，遂將其頭部撼向牆、用鐵櫈打其頭部、用滾水淥他大腿，以剪刀刺他胸口及咬他上半身，「啲痕𠵱家仲喺度」。X又說，他另一晚「如常」替被告吹頭時，被告突然一手捉住X的陰莖，並以風筒燙之。

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