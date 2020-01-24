新冠肺炎｜港大迎新營6籌委喉嚨痛　其中2人發燒　28人病毒檢測料今晚有結果 (14:37)

香港大學宿舍「施德堂」（Starr Hall）宿生會早前籌備8月底迎新營（O Camp），4天前有迎新營籌委出現新型冠狀病毒病徵，至今（14日）有6人喉嚨痛，其中兩人發燒。港大學生會施德堂學生會主席盧永業接受本報查詢稱，6名出現病徵的籌委，連同早前與他們開會、另外5個舍堂（太古堂、利希慎堂、孫志新堂、李兆基堂、馬禮遜堂）的迎新營籌委，共28人接受了新冠病毒測試，料最快今晚有結果。
盧永業稱，6名有病徵的迎新營籌委不是確診者的緊密接觸者，強調至今沒有任何學生確診，他們全部已搬離舍堂，在家休息。他又稱，目前迎新營籌備工作已停止。
港大學生會刊物《學苑》早前報道，施德堂正進行裝修工程，申請暑期宿舍的施德堂宿生被安排到港大其他舍堂居住。施德堂學生會外務副主席羅羲倫昨（13日）於施德堂的WhatsApp群組發信息，稱有正於其他舍堂居住的施德堂迎新營籌委發燒及喉嚨痛。
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