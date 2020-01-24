新冠肺炎｜港大迎新營6籌委喉嚨痛　其中2人發燒　28人病毒檢測料今晚有結果 (14:37)

盧永業稱，6名有病徵的迎新營籌委不是確診者的緊密接觸者，強調至今沒有任何學生確診，他們全部已搬離舍堂，在家休息。他又稱，目前迎新營籌備工作已停止。

港大學生會刊物《學苑》早前報道，施德堂正進行裝修工程，申請暑期宿舍的施德堂宿生被安排到港大其他舍堂居住。施德堂學生會外務副主席羅羲倫昨（13日）於施德堂的WhatsApp群組發信息，稱有正於其他舍堂居住的施德堂迎新營籌委發燒及喉嚨痛。

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