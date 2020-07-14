荃灣夾公仔店「貓店長」遭偷走　警大窩口救貓拘兩女【短片】 (15:15)

事發於上周六下午5時許，兩名中年婦及一名男童帶同一輛手拉買餸車，到荃灣花園一間24小時營業的夾公仔店內，其中一名婦人走近正於店內走廊的「GetGet」，不斷輕拍其背部，疑似逗玩「GetGet」，及後打開買餸車試圖把「GetGet」推入車內。當時另一婦人及男童把風，其間有客人經過該走廊，逗貓婦隨即推開買餸車，男童配合拾起買餸車，至其他客人離開後，3人再把買餸車放近「GetGet」，合力把牠推入車內帶走，整個過程不足5分鐘，被閉路電視拍下。

店主葉小姐表示，10個月前領養當時僅一個月大的「GetGet」，時間雖短，但已建立深厚感情，對「GetGet」失蹤感痛心。葉稱最初以為「GetGet」於店外走失，與店員四出尋找無果，再連夜翻看閉路電視片段，至昨晚（13日）發現「GetGet」被擄經過，遂立即報警，並截圖放上社交平台緝兇。

店主：疑犯逗玩貓 令人不以為然

葉小組表示，「GetGet」深得客人喜愛，但牠怕陌生人，「見到人就會匿返入去（店內）」。葉稱其夾公仔店24小時有職員當值，事發時亦有店員及熟客在店內，但偷貓疑犯當時帶同男童逗玩「GetGet」，令眾人不以為然，形容有關人等處心積累偷貓。

今早9時許，有街坊從閉路電視截圖認出偷貓疑犯，並向葉小姐報料，葉隨即聯絡警方到大窩口葵賢苑葵謙閣調查，警方到管理處翻查閉路電視片段，確定涉案人居住上址，登樓搜查14樓一單位，發現「GetGet」被放置於單位一個貓籠內，遂以涉嫌盜竊當場拘捕兩名女子，並把「GetGet」帶返警署，確認貓主後會盡快歸還。

葉小姐男友表示，暫未有計劃將貓帶回家，但會在夾公仔店加裝貓屋，待店舖有人時才把「GetGet」放出來，以免牠再被偷走。