新冠肺炎｜梁子超：一周後疫情未受控需檢視措施「加碼」　許樹昌：難禁早午市堂食 (12:36)

政府昨日（13日）再度收緊防疫措施，包括食肆下午6時至翌晨5時不能堂食，只能外賣；「限聚令」重新收緊至4人，措施明日（15日）起生效。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（14日）接受港台節目訪問，他認為新措施方向正確，但實際的效用要視乎大眾有否跟隨，指出若市面人流不能大幅度減少，未能控制新型冠狀病毒傳播，政府可能需在一星期後檢視是否將措施「加碼」。
有人認為應全民作病毒檢測，梁子超稱檢測只是工具，不能阻截病毒傳播，若仍有一個活躍傳播在社區持續進行，檢測結果陰性不等於明日不會發病；又稱只有能控制人口流動，甚至最好如內地般作社區管理，全民檢測才有用，否則或會浪費資源。他說，經風險評估後對感染風險較大的人作檢測，如有病徵者及或有確診者接觸史者，其成本效益較高。
政府限制食肆堂食時間不包括早午市時段，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目稱，難以禁止早午市堂食，因要照顧日間上班市民的堂食需要。本地早前放寬抗疫措施，令疫情再次擴散，許樹昌建議疫情穩定、再次放寬措施時，仍要限制食肆入座率，以及每枱人數上限8至10人。
新冠肺炎 相關報道：
疫情蔓延醫院診所 護士病人確診 兩公院19人須檢疫 專家憂交叉感染拖垮醫療系統
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎確診 新冠肺炎測試 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 抗疫新階段 梁子超 許樹昌 編輯推介