新冠肺炎｜梁子超：一周後疫情未受控需檢視措施「加碼」　許樹昌：難禁早午市堂食 (12:36)

有人認為應全民作病毒檢測，梁子超稱檢測只是工具，不能阻截病毒傳播，若仍有一個活躍傳播在社區持續進行，檢測結果陰性不等於明日不會發病；又稱只有能控制人口流動，甚至最好如內地般作社區管理，全民檢測才有用，否則或會浪費資源。他說，經風險評估後對感染風險較大的人作檢測，如有病徵者及或有確診者接觸史者，其成本效益較高。

政府限制食肆堂食時間不包括早午市時段，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目稱，難以禁止早午市堂食，因要照顧日間上班市民的堂食需要。本地早前放寬抗疫措施，令疫情再次擴散，許樹昌建議疫情穩定、再次放寬措施時，仍要限制食肆入座率，以及每枱人數上限8至10人。

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