新冠肺炎｜陳肇始：若疫情蔓延不排除食肆全日禁堂食　何栢良：應要求市民外出即戴口罩 (12:10)

本港新型冠狀病毒疫情迅速擴散，政府昨（13日）公布再度收緊防疫措施。今早（14日）食物及衛生局長陳肇始在港台節目表示，如疫情繼續蔓延，不排除食肆全日禁堂食。港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目稱，政府只要求市民乘搭公共交通公具時才要戴口罩，視野較狹窄，認為應要求市民一出門便戴口罩。
政府昨公布立法要求市民乘搭公共交通工具時要戴口罩，違例可被罰款5000元；食肆下午6時至翌晨5時不能堂食，只能外賣；「限聚令」重新收緊至4人，措施明日（15日）起生效。
陳肇始表示措施是方便上班的人吃早、午餐，但如疫情變得更嚴重，不排除全日禁堂食。
何栢良認為，茶餐廳或需全日禁止堂食，茶餐廳地方擠迫，室內空氣不流通，相信廚房水吧員工大部分沒有戴口罩，員工手套可能會污染餐具，有傳播疫情風險，認為應採取針對性措施，措施可以「再辣啲」，包括禁止茶餐廳堂食。
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