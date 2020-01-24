新冠肺炎｜陳肇始：若疫情蔓延不排除食肆全日禁堂食　何栢良：應要求市民外出即戴口罩 (12:10)

政府昨公布立法要求市民乘搭公共交通工具時要戴口罩，違例可被罰款5000元；食肆下午6時至翌晨5時不能堂食，只能外賣；「限聚令」重新收緊至4人，措施明日（15日）起生效。

陳肇始表示措施是方便上班的人吃早、午餐，但如疫情變得更嚴重，不排除全日禁堂食。

何栢良認為，茶餐廳或需全日禁止堂食，茶餐廳地方擠迫，室內空氣不流通，相信廚房水吧員工大部分沒有戴口罩，員工手套可能會污染餐具，有傳播疫情風險，認為應採取針對性措施，措施可以「再辣啲」，包括禁止茶餐廳堂食。

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