民主派初選｜中聯辦嚴厲譴責「非法初選」 (23:55)

港府晚上發新聞稿，表示有投訴稱民主派提出在立法會爭取過半數議席「35+」，否決財政預算案以達「攬炒」目的，涉違反《港區國安法》第22條顛覆國家政權罪。

中聯辦其後出稿，指出港府的嚴正聲明，表達了維護立法會選舉公平的堅定決心，以及依法查處違法違規人員的鮮明態度。發言人又指控，「反對派」少數團體及人物在外部勢力的支持下，舉行這次所謂「初選」，是對現行選舉制度的嚴重挑釁，又認為他們借機攫取市民個人信息和選民資料，涉嫌違反私隱條例。

中聯辦發言人點名指摘負責統籌民主派初選的港大法律系副教授戴耀廷，認為初選「是典型的涉嫌犯法」，發言人又說「戴耀廷團伙」，妄想上演港版「顏色革命」，讓參選人簽署「共同綱領」，提出否決財政預算案，指摘這是全面「攬炒」香港、顛覆國家政權，已經涉嫌觸犯《港區國安法》第22條以及香港本地選舉法律。

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