新冠肺炎｜海洋公園及迪士尼樂園7．15起暫停開放 (23:12)

海洋公園表示，公園逢周二休園，因此會在7月14日至21日暫停開放。如遊客持有於公園售票處或官方網站購買之受影響日期標準門票，可保留門票作日後直接換票或退款之用。經由公園正式授權旅行社或售票平台購入之受影響門票，公園將協助提供相關換票或退票資料。公園已即時暫停網上預約入園之系統。

迪士尼樂園表示，將於7月15日起暫時關閉，度假區內的酒店會維持開放，服務方面會作相應調整。酒店已按照政府及衛生部門的指引，採取加強的健康與安全措施，如實行社交距離措施及加強清潔和消毒。普通日子樂園門票在購買日起6個月內有效，如有需要，樂園會協助已購買門票或已預訂酒店的人安排退款，「奇妙處處通」會籍有效日期將按會員卡類別及暫時關閉的日子延長。

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