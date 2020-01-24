新冠肺炎｜政府收緊防疫措施　食肆晚六朝五禁堂食　限聚最多4人　乘公共交通須戴口罩 (20:42)

特首林鄭月娥今晚（13日）會見傳媒，公布政府將收緊多項防疫措施，周三（15日）凌晨零時起生效。
防疫措施：
．收緊「限聚令」，禁多於4人的群組聚集
．食肆晚上6時至翌日早上5時不准堂食，顧客人數不能多於滿座一半，並限4人一枱
．早前因疫情須關閉的遊戲機中心、健身中心等12類處所，須關閉7天
．規定所有乘坐公共交通工具的人必須佩戴口罩，若乘客拒戴口罩或拒離開相關公共交通工具，最高罰款5000元
．過去14日曾於疫情高風險地區逗留或轉機的入境香港旅客，登機前須出示病毒檢測陰性證明，否則航空公司將會受罰
增檢測病毒數目，引入兩內地檢測服務機構：
為增加檢測病毒數目，公營機構會增加儀器人手，下月起每日檢測數字可增至8000，並會引入兩間內地私營檢測服務機構。以下群組將安排免費病毒檢測，有關逾億元費用將會由防疫抗疫基金支付：
．安老院舍員工
．食肆員工
．的士司機
．物業管理員工
政府亦會再啟動向弱勢社群、院舍及政府外判員工發放口罩的行動。
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