新冠肺炎｜92歲婦伊院留醫期間確診　一護士採樣本未戴面罩N95須檢疫 (20:00)

劉家獻表示，該病人昨日（12日）因長期病患經急症室入院，當時沒有出現上呼吸道感染病徵，因此被安排入住普通內科病房。病人昨晚確診後，院方即時將她送到隔離病房接受治療。

而醫管局在追蹤曾接觸病人的醫護人員時，發現一名護士為患者採集鼻液樣本時，未有戴上N95口罩及面罩，因此列為緊密接觸者，送往檢疫中心觀察。另外亦有35名醫護人員曾接觸該病人，其間有戴合適保護裝備，因此只需接受14日醫學追蹤觀察。而與患者同病房的10個病人，1人昨因自身疾病離世，其餘9名病人被列為緊密接觸者，會安排到隔離病房繼續接受治療，出院後仍需接受檢疫觀察。

劉家獻又稱，該患者7月7日曾入住明愛醫院內科病房，當時與患者同房的9名病人會被列為緊密接觸者，須接受檢疫。而曾照顧患者的醫護人員當時均戴了合適保護裝備，因此該醫院未有醫護人員被列為緊密接觸者。

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