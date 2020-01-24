新冠肺炎｜20宗確診個案來源不明　包括地產經紀、超市收銀員及兼職的士司機 (17:54)

20宗來源不明個案：

．個案1471：43歲女子

．個案1472：49歲男子，在通州街公園壁球中心負責訂場

．個案1475：裝修工人，在彩福邨彩樂樓工作

．個案1477：地產經紀

．個案1478：百佳超級市場收銀員

．個案1479：54歲男子

．個案1480：在香港寶御酒店工作

．個案1481：29歲女子

．個案1483及1497：兼職的士司機

．個案1491：常在慈雲山中心活動，多在大快活吃早餐

．個案1492：個案1512的朋友

．個案1493：39歲女子

．個案1506：註冊護士，在油麻地聖心癌症專科中心工作，最後上班日期是7月7日

．個案1509：35歲男子

．個案1513：92歲女子，在伊利沙伯醫院確診

．個案1514：曾光顧慈雲山餐廳

．個案1515：曾光顧慈雲山中心百匯軒

．個案1517及1520：為兩夫婦，女方在如心銅鑼灣海景酒店阿翁小館當侍應

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