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新冠肺炎｜張竹君點名5餐廳須消毒　籲曾光顧巿民不適要求醫【附名單地址】 (17:13)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今（13日）點名5間餐廳，先後有店員及食客等確診新型冠狀病毒，相關密切接觸者須送往檢疫中心，衛生署已要求有關餐廳清潔消毒，呼籲過去一至兩周曾光顧的巿民若有不適必須求醫。

5間餐廳名單及地址：

．翠河餐廳：慈雲山中心6樓615-617號舖

．百匯軒：慈雲山中心7樓707-709號舖

．溫莎餐廳：慈雲山中心5樓524-527號舖 

．聚點坊：上環禧利街27號

．彩龍皇宮大酒樓：彩雲商場B201號舖

慈雲山中心翠河餐廳有關個案：

．個案1484：48歲女子，曾與早前確診的48歲女子（個案1444）到翠河餐廳吃東西

．個案1507：28歲女子，為早前確診的62歲女兼職收銀員（個案1430）的女兒

．個案1508：2歲女童，為早前確診的62歲女兼職收銀員（個案1430）的孫女

．個案1519：41歲女子，收銀員

．個案1521及1522：46歲女子及19歲男子，為早前確診的58歲男子（個案1440）的妻子和兒子

上環聚點坊點心專門店有關個案：

．個案1474：56歲女子，聚點坊老闆的妻子

．個案1479：54歲男子，點心師傅

．個案1518：的士司機，曾到聚點坊吃東西，又曾載老闆由聚點坊回家

．聚點坊老闆是初步陽性個案

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