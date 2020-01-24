新冠肺炎｜張竹君點名5餐廳須消毒　籲曾光顧巿民不適要求醫【附名單地址】 (17:13)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今（13日）點名5間餐廳，先後有店員及食客等確診新型冠狀病毒，相關密切接觸者須送往檢疫中心，衛生署已要求有關餐廳清潔消毒，呼籲過去一至兩周曾光顧的巿民若有不適必須求醫。