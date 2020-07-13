新冠肺炎｜本港今增52宗確診　41宗本地個案 (16:33)

張竹君點名慈雲山翠河餐廳等5間餐廳，先後有店員及食客等確診新型冠狀病毒，相關密切接觸者須送往檢疫中心，詳情：張竹君點名5餐廳須消毒 籲曾光顧巿民不適要求醫【附名單地址】

慈雲山港泰護老中心有關：

．個案1473：86歲男院友，送往檢疫中心時是陰性，7月11日咳嗽，送往瑪麗醫院證實確診

．個案1485：86歲男院友，送往檢疫中心時是陰性，7月11發燒及咳嗽，送院證實確診

．個案1487：74歲女院友（個案1335）的丈夫，幾乎每日隔着玻璃門探望妻子

部分已知源頭確診個案：

．個案1482：70歲女子，為早前確診72歲男子（個案1428）的妻子

．個案1488：37歲女子，與早前確診69歲女子（個案1314）及42歲女外傭（個案1364）同住

．個案1489：31歲女子，為早前確診92歲男子（個案1306）的媳婦，早前送往檢疫中心並有喉嚨痛

．個案1490：48歲男子，屯門內河碼頭建榮飯堂的老闆，早前送往檢疫中心，其後發燒送院。早前其59歲男員工（個案1269）、46歲女收銀員（個案1427）、48歲男水吧員工（個案1432）已確診

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