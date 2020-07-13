郭卓堅申覆核《港區國安法》控特首違就職宣言　高院稱無證據拒批 (17:30)

申請人為郭卓堅，答辯人為特首林鄭月娥。判辭指出，行政及立法機關有權決定何時就第23條自行立法，該決定不受司法覆核監督。另外，判辭說申請人沒有指出哪一條《港區國安法》違反《基本法》，也沒有解釋《港區國安法》如何違反《基本法》。判辭強調法庭在處理重大憲法問題時，不會作出空泛討論或裁決，因為法庭的判決可導致影響深遠的後果。

郭卓堅在庭外表示，今次覆核至少可以告訴全世界「香港人係有做嘢反對，但我哋無能為力」，更一度咽哽地說：「呢1045元（申請費）係好值得，以後要話畀後代聽，我哋有反對到！」

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