男網友稱另有伴侶願付分手費　保安員再索款威脅公開下體照控勒索 (16:30)

被告馬焌穎（23歲）被控去年2月25至27日勒索事主X。控方開案陳辭指出，事主前年9月透過交友程式Grindr認識被告，二人其後開展線上浪漫關係，事主亦曾發送性器官照片予被告。

5個月後，事主向被告透露他另有伴侶，被告感到憤怒，以及要求事主與其伴侶分手，否則將在網上公開事主的個人資料。事主後來提出付費解決事件，並透過銀行櫃員機向被告支付3000元。惟被告繼續威嚇及要求事主再付費1500元，事主最終報警求助。

事主供稱，他未見過被告真人，二人透過短訊「玩role play（角色扮演）」和進行情慾對話，並以「主人」和「狗」相稱。至去年2月，事主告知被告自己另有伴侶，被告顯得憤怒，事主則提出付費3000元解決事件。被告後來要求事主再支付1500元，稱「主人唔夠錢搞電腦」，並威脅在同志交友網站公開二人的通訊紀錄，事主遂決定報警。

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