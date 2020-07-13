新冠肺炎｜一確診病人曾到西九龍捐血站捐血　血小板已輸予病人 (17:40)

【17:40】衛生防護中心今日（13日）公布，個案1509確診病人曾經捐血。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該確診者曾於7月5日捐血，7月9日發病，捐血時並非傳染期。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻說，該確診者在7月5日下午約3時至4時半到西九龍捐血站捐血，當日下午1時後共有59人前往捐血；當日捐血站共有14名工作人員，當中有4人曾接觸患者。

劉家獻又稱，該患者的血小板於7月9日已輸予一名患有長期病患的病人，而接受血小板病人目前沒有不良反應。局方會安排該病人接受檢測及一直觀察其情況，並會轉到隔離病房。而紅血球及血漿會送返香港紅十字會輸血服務中心化驗室作測試，相信測試後不會再用。

【15:07】紅十字會輸血服務中心證實，剛接獲一名捐血者通知，他於昨日（12日）確診新冠病毒，並曾於7月5日下午到西九龍捐血站捐血。中心現正跟進相關個案。

中心續稱，為應對新冠病毒疫情，中心已經採取嚴格的感染控制措施，自3月16日起，所有曾經離港的人，不論任何目的地，須在扺港當日起暫緩捐血28天。曾與新冠病毒確診者有密切接觸的人，亦需要暫緩捐血28日。

紅十字會輸血服務中心提醒捐血者，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫並通知中心當值醫護人員，捐血者可於辦公時間內致電2710 1201或2710 1243或2710 1298，非辦公時間可致電2710 1210或2710 1234。

中心又指出，參考過往SARS及中東呼吸綜合症（MERS）的經驗，以及早前韓國亦曾有新冠病毒確診者捐血的案例，皆未有資料顯示冠狀病毒經由血液感染。

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