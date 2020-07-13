新冠肺炎｜一確診病人曾到西九龍捐血站捐血 (15:07)

紅十字會輸血服務中心證實，剛接獲一名捐血者通知，他於昨日（12日）確診新冠病毒，並曾於7月5日下午到西九龍捐血站捐血。中心現正跟進相關個案。

中心續稱，為應對新冠病毒疫情，中心已經採取嚴格的感染控制措施，自3月16日起，所有曾經離港的人，不論任何目的地，須在扺港當日起暫緩捐血28天。曾與新冠病毒確診者有密切接觸的人，亦需要暫緩捐血28日。

紅十字會輸血服務中心提醒捐血者，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫並通知中心當值醫護人員，捐血者可於辦公時間內致電2710 1201或2710 1243或2710 1298，非辦公時間可致電2710 1210或2710 1234。

中心又指出，參考過往SARS及中東呼吸綜合症（MERS）的經驗，以及早前韓國亦曾有新冠病毒確診者捐血的案例，皆未有資料顯示冠狀病毒經由血液感染。

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