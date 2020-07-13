涉8年前非禮8歲契女　六旬裝修工被控5罪 (15:30)

被告被控於2012年9月1日至2013年8月31日期間，在新界兩度非禮8歲的X，以及於2017年10月1和8日，在新界某村屋非禮13歲的X。另被告於2017年11月10至15日，要求X的母親不再追究事件，被控意圖妨礙司法公正。

控方開案陳辭指出，首次案發時8歲的事主與母親和被告飲茶後，由被告駕車送回家，惟被告曾兩次在車內非禮對方，包括觸摸其胸部及下體。至事主13歲，被告曾到事主家中裝修，其間在走廊從後擁抱事主，又打開事主原鎖上的房門，非禮對方。

至2017年10月29日，被告再次前往事主家中，事主後來告知姊姊自己曾遭被告非禮，形容被告「變態」和作出「不正常行為」。被告7日後再前往事主家中，事主見狀鎖門，惟被告試圖開門，以及把1000元鈔票經門縫伸進房內。事主的姊姊其後把非禮事件告知父親，父親報警。

被告同日致電和發短訊予事主的母親，稱已為事主購買龍鳳鐲和鑽石金鏈，希望可平息事件。被告又稱「為兩個人的名聲好好想下」、「你清楚你女兒不想做的話，不能夠的，要是她想才能的，是嗎？」，又問「要是契爺意外中跌死，她會開心嗎？」