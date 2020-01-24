新冠肺炎｜何栢良倡強制戴口罩　稱病毒不會「七折傳播」籲收緊食肆每枱限4人 (12:50)

何栢良表示，仍然在商場或交通工具甚至醫院看到有人不戴口罩，或「戴到遮口唔遮鼻，甚至只係遮下巴」，認為政府應以法例強制巿民戴口罩。

他認為，政府收緊對食肆措施不足，限入座六成是莫名其妙，「限8人對茶餐廳群組一啲幫助都無」。對於飲食業推出「7月七折、8月八折」優惠，他稱，「病毒喺社區爆發唔會打折扣，病毒喺餐廳傳播唔會因為你七折佢就七折傳播」。他建議，應如3月時措施，收緊至食肆每張枱限坐4人。

病毒檢測方面，何栢良認為政府只依賴私家醫生及普通科門診收集樣本並不足夠，建議擺設街站，便利市民領取樣本瓶及交回樣本，目標是盡快發現確診個案，特別在爆發疫情的東九龍、沙田屋邨。

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