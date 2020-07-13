天氣｜天文台預測今晚天晴酷熱　熱帶低氣壓集結菲律賓以東 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告現正生效，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，本港下午各區氣溫上升至33度或以上。下午4時位於菲律賓以東的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏北約480公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向呂宋海峽一帶。熱帶低氣壓位置：bit.ly/2WeAyuv
今晚（13日）及明日（14日）天氣預測，天晴酷熱，氣溫介乎29至34度，吹微風。展望隨後兩三日天氣炎熱，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。
【7:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫29度，相對濕度84%。酷熱天氣警告現正生效。高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。
此外，位於菲律賓以東的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在上午7時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北約500公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向呂宋一帶。
本港地區今日天氣預測大致天晴，但早上局部地區有驟雨。日間天氣酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。展望明日天晴酷熱。本周中後期有一兩陣驟雨。
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