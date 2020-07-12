民主派初選｜大埔市民：可以鍾意就投邊個　遲啲唔知仲有無機會 (20:45)

【20:45】民主派初選將晚上9時結束。在大埔中心票站附近，4名候選人設街站作最後拉票。晚上8時許，近30名防暴警於票站附近、安慈路麥當勞門外戒備。有警員持攝錄機，錄影街站情況；亦有警員手持胡椒球槍戒備。警員約20分鐘後轉到對面馬路，現場氣氛平靜。

【18:35】下午近5時，在攝氏33度酷熱天氣下，大埔廣場外持續出現「蛇餅」，有近200人排隊投票。現場有票站義工呼籲市民，排隊時必須與前面排隊的人保持「一個手位」距離。有參與投票的銀髮族稱，「政府都打橫嚟，唔投點得？」

黃先生表示，剛放工到達大埔廣場，雖然人多，但從龍尾到完成投票只需15分鐘，比預期快。他認為，今次初選是一個無篩選的選舉，「可以鍾意就投邊個，遲啲唔知仲有無呢啲機會」，認為真正港人應投票。

與母親到場投票的趙先生說，希望藉初選表達意願，用選票告訴政府聲音。他認為，是次投票方式不太便利，教學流程也不清晰，不便長者及少用電子產品的人。

帶同女兒投票的蔡生和蔡太表示，近年立法會選舉由建制派主導，希望是次初選可以增加民主派勝算，將民意帶入議會。他們說「今日唔知聽日事」，不能放棄每一次投票機會，並認為眾多長者都排隊投票，年輕一輩沒有不投票的理由。

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