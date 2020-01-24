新冠肺炎｜九巴宣布退出書展　書展關注組籲延期或停辦　貿發局：正與持份者商應對方案 (20:53)

另外，「2020香港書展關注組」發聯署聲明，稱今日向參展商發出問卷，收到近200個攤位的書商回覆，全數皆希望書展延期，逾八成認為若書展如期舉行，將考慮直接不進場或退租，並要求主辦方可以退還訂金。

關注組促請政府、貿易發展局等主辦方謹慎應對，審慎評估疫情風險，以市民健康、參展商權益及整體社會利益為依歸，考慮延後或停辦相關大型展覽，並對參展商作出相應補助，容許參展商無條件退租，並保留是次的參展資助，減少參展商損失。

香港貿易發展局稱，明白市民及參展商的關注，正與不同持份者緊密聯繋，商討應對方案。商務及經濟發展局表示，會繼續與貿發局保持緊密聯繫，並會密切注意疫情情況。

書展 相關報道：

盧寵茂建議書展暫停

陳肇始稱書展有風險未叫停 議員批冒險「不負責任」 青協取消寫作比賽

許樹昌籲停辦書展

袁國勇籲書展會場定時換氣市民閱書後搓手

新冠肺炎 相關報道：

本港今增38宗確診包括30宗本地感染 德望中學生、沙田中心莎莎員工染疫

慈雲山鳳德邨百佳兼職員工確診

新冠肺炎專輯：bit.ly/38tWkQ