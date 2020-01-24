新冠肺炎｜13宗本地個案源頭不明　兩人居牛池灣彩華樓　入境處職員今確診 (18:02)

源頭不明個案詳情：

個案1454：48歲男子，居於荔景邨樂景樓，經常乘搭的士

個案1442：48歲男子，獨居於屯門寶田邨，7月1日深夜曾獨自去尖沙嘴酒吧

個案1435：70歲女子，居於南昌邨昌賢樓，去過茶樓吃東西

個案1436：27歲男子，居於葵聯邨聯悅樓

個案1439：64歲女子，居於藍田康華苑宏康閣，平日會去買餸

個案1440：58歲男子，居於慈雲山慈愛苑，於中環干諾道西的商業大廈做裝修，曾與同事於上水飲茶，同事會送往檢疫中心

個案1450：89歲男子（個案1458丈夫），居於牛池灣彩輝邨彩華樓，衛生防護中心向居民派深喉唾液樣本瓶作檢測找出個案

個案1458：73歲女子（個案1450妻子），居於牛池灣彩輝邨彩華樓，衛生防護中心向居民派深喉唾液樣本瓶作檢測找出個案

個案1445：27歲男子，居於慈雲山慈正邨正安樓，入境處職員，於深圳灣上班

個案1463：82歲男子，居於觀塘順安邨安頌樓，父親節時曾參與聚會

個案1444：48歲女子，居於慈雲山慈正邨，多去黃大仙中心買餸，與一名初步確診者曾去黃大仙中心翠華餐廳飲茶

個案1467：66歲男子（個案1468的丈夫），居於彩虹邨翠瓊樓，平日主要在樓下閒逛及附近牛池灣街市買餸，以及在附近茶樓飲茶

個案1468：68歲女子（個案1467的妻子），居於彩虹邨翠瓊樓，平日主要在樓下閒逛及附近牛池灣街市買餸，以及在附近茶樓飲茶

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