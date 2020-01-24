新冠肺炎｜本港今增38宗確診包括30宗本地感染　德望中學生、沙田中心莎莎員工染疫 (16:40)

相關報道：13宗本地個案源頭不明 兩人居牛池灣彩華樓 入境處職員今確診

相關報道：今增逾20宗初步確診 與港泰護老院、上環「聚點坊」點心店相關

與新發茶餐廳有關

個案1449：57歲男子，居於彩虹邨丹鳳樓，7月初曾去佐敦新發茶餐廳

個案1438：63歲男子，為的士司機，曾去佐敦新發茶餐廳

與彬記粥麵美食有關

個案1456：67歲男子，6月底、7月初曾去牛池灣坪石邨彬記粥麵美食，其62歲妻子（個案1455）亦確診

個案1457：40歲女子，6月中、7月初曾去牛池灣坪石邨彬記粥麵美食

德望中學生確診 父母及外傭同染疫

個案1437：13歲女童，就讀德望學校（中學部），與早前確診的13歲德望中學女生（個案1375）為同班同學，兩人曾一同放學；其53歲爸爸（個案1465）、43歲媽媽（個案1433）、52歲女外傭（個案1466）亦確診

其他本地確診個案詳情：

個案1434：40歲女子，於沙田中心莎莎分店上班，與早前確診、於馬鞍山新港城中心莎莎工作的46歲女子（個案1372）曾聚會

個案1446：11歲女童，就讀保良局林文燦英文小學，為早前確診的42歲婦的女兒（個案1313）

個案1447：7歲男童，曾往北角城市中心「雋妍教育中心」補習，該教育中心35歲男老闆（個案1390）稱有幫學生補習，超過10名學生須送往檢疫中心

個案1448：53歲女子，居於禮頓山31歲男子（個案1319）的外傭

個案1470：70歲男子，居於禮頓山31歲男子（個案1319）的爸爸

個案1443：66歲男子，為的士司機，沒去過出現確診個案茶餐廳

個案1453：71歲男子，為的士司機，沒去過出現確診個案茶餐廳；其妻子初步確診

個案1464：64歲女子，6月7日去過長沙灣創匯國際中心探望兒子，當日與早前確診的32歲女子（個案1359）飲茶

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