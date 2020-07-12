民主派初選｜至晚上9時逾58萬人電子投票【短片】 (21:15)

【21:13】民主派初選晚上9時結束。有份協調民主派初選的區諾軒表示，截至晚上9時，全港共有581,969人次參與電子投票。

【20:23】民主動力公布，截至晚上8時，全港共有547,318人次參與電子投票。

【18:44】民主動力公布，截至下午6時半，全港共500,002人次參與電子投票。

【17:34】有份協調民主派初選的區諾軒今午於小西灣邨稱，截至下午約5時，累計投票人數達447,923。

【16:24】民主動力公布，截至下午4時01分，全港共有412,478人次參與電子投票。

【15:50】民主動力召集人趙家賢表示，截至下午3時01分，全港共有377,634人次參與民主派初選電子投票；紙張投票超過1萬。

【15:01】民主動力公布，昨日（11日）開始至今日（12日）下午1時01分，全港所有服務站共318,184人次參與電子投票， 紙張投票超過1萬。

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