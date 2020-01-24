新冠肺炎｜除駿洋邨檢疫中心僅餘10個單位　竹篙灣檢疫設施有望本周啟用 (12:27)

本港第三波新型冠狀病毒疫情持續擴散，檢疫中心需求增加。據衛生署公布，截至昨日（11日）下午2時，駿洋邨以外的檢疫中心，僅餘10個單位可即時使用，當中少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營佔2個，另8個單位位於柴灣鯉魚門公園度假村。
至於由7月10日啟用的第4個檢疫中心，西貢戶外康樂中心合共提供99個單位，在1日內已被「塞爆」。中心啟用翌日，昨日上午9時已用了50個單位，至同日下午2時，99個單位全部已被使用。
檢疫人數方面，至昨日上午9時，合共1967人正接受檢疫，而下午2時數據顯示，有2422人接受檢疫，即4小時內急增445名檢疫者，當中確診者的密切接觸者佔79人。
政府於6月26日宣布，會在7月底停止使用駿洋邨作檢疫中心，並會清空有關單位和進行徹底消毒，然後馬上交還給房委會。房委會前日的新聞稿仍維持該說法。據了解，按房署時間表，駿洋邨不用全數同時交還，現仍有單位可用，並不會影響入伙時間。至於竹篙灣檢疫設施，有望本周啟用。
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